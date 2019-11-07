«Вы должны грызть стены»: мама студента НГУ пристыдила первокурсников за мемы

СЕГОДНЯ 06:46 2019-11-07T06:46:09+03:00

Она выступила на собрании ректората и обучающихся, призвав молодежь не шутить над кем-либо

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История с шутками над преподавателями и студентами Новосибирского госуниверситета получила небольшое продолжение. Уже известно, что деканат не собирается отчислять создателей паблика с мемами, об этом декан заявил на встрече со студентами. Она прошла по инициативе первокурсников физфака. На этой встрече создатели скандального сообщества извинились перед собравшимися:

— Это сообщество рассчитано было на то, что люди будут туда выкладывать смешные картинки и смеяться с них. Никакой цели наживы, травли или других побуждений у меня не было. Я осознал ошибку, что стоило удалять сообщество и не откладывать это до последнего момента, я осознал ошибку, что не все люди понимают шутки, я осознал ошибку, что травля в любом ее проявлении, это плохо. Я искренне извиняюсь перед НГУ, Физфаком, потоком, человеком, если я их как-то обидел. Искренне извиняюсь перед всеми преподавателями, которые были упомянуты в этом сообществе, — заявил создатель сообщества Дилшод Нозимов.

После с извинениями выступили другие зачинщики. В конце встречи слово взяла мама одного из студентов:

— Права шутить над кем-либо у вас нет. Шутите над собой, шутите над своими родителями, сестрами, братьями. Но никто не имеет права шутить над кем-либо. Почему кто-то позволяет себе шутить над рядом находящимся студентом, или над преподавателем, который дает вам знания. Вы пришли в стены шикарнейшего вуза, одного из лучших вузов страны, вы должны грызть, целовать эти стены, что вы находитесь здесь.

В конце встречи декан физфака Александр Бондарь сказал, что поддержит перед ректоратом позицию — не отчислять студентов. Вместо этого провинившимся будет объявлен выговор.

Напомним, скандал в НГУ разгорелся из-за группы «Мемы от южанина», где публиковались фото преподавателей и студентов Физического факультета со «смешными» подписями. Паблик заметили в деканате, после чего, со слов студентов, зачинщиков попросили написать заявление на отчисление по собственному желанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU