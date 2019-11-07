«Жуткое зрелище! Будто танк проехал»: после ДТП автомобиль на большой скорости влетел в припаркованные машины

СЕГОДНЯ 06:39 2019-11-07T06:39:02+03:00

Чудом все остались живы и не пострадали

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ДТП произошло в Калининском районе на пересечении улиц Краузе и Гребенщикова. Там перекресток не поделили два автомобиля: белый седан и серебристый хэтчбек, последний после удара отлетел в припаркованные автомобили. Об этом пишут в группе новосибирской эвакуации «АСТ-54». Серебряный автомобиль превратился в груду железа и восстановлению не подлежит.

— В аварии никто не пострадал. Данное происшествие было оформлено, как ДТП с материальным ущербом, — сообщил инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков.

Очевидцы сообщают, что белая машина выехала на встречную полосу. Также они рассказывают, что в белом седане находилась пьяная компания.

— Наверное, километров 100-120 неслись, — пишут новосибирцы.

— Жуткое зрелище! Будто танк проехал. Проезжала мимо в 07:30 ,аж мурашки по телу. В белом седане сидел парень, держался двумя руками за голову. Хорошо в машинах припаркованных никого не было, — делятся водители.

В Калининском районе жуткая авария.

ИСТОЧНИК KP.RU