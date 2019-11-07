«Он скулит и с трудом ходит»: сибиряки спасают пса, сбитого машиной

СЕГОДНЯ 05:32 2019-11-07T05:32:06+03:00

Животное постоянно трясется и не может есть

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В Новосибирске волонтеры приюта для животных «Дари добро» просят всех неравнодушных помочь собаке Рыжику. Предположительно у пса травма живота, возможно, его сильно ударили или сбила машина. Но теперь животное не может самостоятельно есть, отчего пес сильно истощен.

— Пес еле ходит. Ему плохо. Дистрофия. Собака задыхается и ее трясет, текут слюни. Возможно у нее разрыв селезенки. Пес молодой. Везем в клинику «БЭСТ», там ему помогут, но у нас уже перед ними долг в полмиллиона. Но мы не можем отказать собаке в помощи, — пишут волонтеры.

Тех, кто хочет помочь Рыжику просят откликнуться по телефону 89139211131.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/742281" frameborder="0"></iframe> Истощенному Рыжику нужна помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU