«Дети не виноваты!»: после скандала с девочкой, которую обидели на чаепитии, сибиряки призывают взрослых оставаться людьми

СЕГОДНЯ 04:19 2019-11-07T04:19:46+03:00

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История о том, как 8-летнюю девочку выгнали со школьного чаепития из-за несданных денег, возмутила соцсети. Посты об этом школьном ЧП облетели весь интернет и собрали тысячи комментариев. Неравнодушные люди решили объединиться и самостоятельно организовать праздник для ребенка. А еще в обсуждениях сибиряки призывают взрослых не втягивать в свои конфликты детей: они не должны отвечать за поступки родителей.

— Мне бы хотелось рассказать о том, как можно оставаться человеком, — пишет КП-Новосибирск читательница Варвара Крестьянова. — Когда я заканчивала школу, у меня была одноклассница, она с 16 до 18 лет жила с няней, а ее родители — в другой стране. Они не взяли ее с собой, потому что там не нашлось подходящей школы. Ее мама и папа не захотели жить в холодной Сибири. Но эта история о другом. Родители отказались сдавать деньги на выпускной. Сказали, чтобы выдали ей грамоту, а чай она и дома попьет. И знаете, что сделали остальные родители? Они скинулись ей на выпускной: купили подарок, цветы и пригласили девочку на праздник. И это не 200-300 рублей, как на чаепитие. Это была солидная сумма, и подарок нам родители делали хороший. Дети не виноваты в необдуманных поступках своих родителей. Эта история не о деньгах, а о том, что есть люди, а есть «нелюди».

Напомним, в Новосибирской школе №183 в Кировском районе произошел крайне неприятный инцидент: ребенка выгнали с чаепития в отместку за то, что его мама отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности.

После того, как классный руководитель вернула ребенка в класс, родительница продолжила мстить девочке за несговорчивость матери. Девочка снова начала плакать, ведь оба раза такие жестокие слова ей сказали прямо при одноклассниках.

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Они стараются показать школьнице, что добрых людей рядом больше.

ИСТОЧНИК KP.RU