2019-11-06T18:21:18+03:00
Общество

«Друг ждал его на «Речном вокзале»: двухметровый сибиряк таинственно пропал после поездки на электричке

Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Александр пропал 29 октября. Фото: «Маяк».Александр пропал 29 октября. Фото: «Маяк».
Изменить размер текста:

Уже неделю волонтеры и полиция ищут пропавшего новосибирца - 47-летнего Александра Петухова. Известно, что 29 октября около 9 утра он ушел из дома по улице Экваторной в Советском районе.

- Вместе с другом он поехал на электричке в город, потом Александр направился с «Речного вокзала» по делам, - рассказал КП-Новосибирск Павел Злобин, руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк». - Вновь с другом они вновь должны были встретиться на «Речном вокзале» и поехать обратно домой на электричке. Но Александр так и не появился.

С тех пор о местонахождении сибиряка ничего неизвестно. Дома его ждет гражданская жена, на связь с которой Александр до сих пор так и не вышел.

Важная примета пропавшего сибиряка - он очень высокий: его рост 198 сантиметров. Сам мужчина худощавый, у него седые волосы и карие глаза. Был одет в куртку цвета хаки, с капюшоном, синие джинсы, серый джемпер, серые кроссовки с черными вставками.

Всех, кто видел его, просят обратиться в полицию или связаться с поисково-спасательным отрядом «Маяк» по тел. 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске отпразднуют 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова
Дело экс-директора новосибирского планетария вышло на финальную стадию
Сибиряки попросят в Госдуме наказать живодерок, убивших кота Мотю
Не удержался от дурной привычки в туалете: новосибирец задержан за курение в самолете
«Продукты не воровали, просто сестра-диетолог ошиблась!»: социальный приют, где голодали дети, снова откроют
Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет зима
«Вылечим ваш зуб»: стоматолог «забыла» пломбу в носу пациентки
Погибли лисы и хомяк: в Новосибирской области произошла вспышка бешенства
В Новосибирске гвардейцы помогли спасти магазин от потопа
Музыкант из «Гражданской обороны» предложил накрыть дом Янки Дягилевой стеклянным колпаком
В Новосибирске перекроют дороги из-за открытия Монумента Славы
Три полярные совы: волонтеры выхаживают редких белых «гостей»