«Друг ждал его на «Речном вокзале»: двухметровый сибиряк таинственно пропал после поездки на электричке

СЕГОДНЯ 18:21 2019-11-06T18:21:18+03:00

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Уже неделю волонтеры и полиция ищут пропавшего новосибирца - 47-летнего Александра Петухова. Известно, что 29 октября около 9 утра он ушел из дома по улице Экваторной в Советском районе.

- Вместе с другом он поехал на электричке в город, потом Александр направился с «Речного вокзала» по делам, - рассказал КП-Новосибирск Павел Злобин, руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк». - Вновь с другом они вновь должны были встретиться на «Речном вокзале» и поехать обратно домой на электричке. Но Александр так и не появился.

С тех пор о местонахождении сибиряка ничего неизвестно. Дома его ждет гражданская жена, на связь с которой Александр до сих пор так и не вышел.

Важная примета пропавшего сибиряка - он очень высокий: его рост 198 сантиметров. Сам мужчина худощавый, у него седые волосы и карие глаза. Был одет в куртку цвета хаки, с капюшоном, синие джинсы, серый джемпер, серые кроссовки с черными вставками.

Всех, кто видел его, просят обратиться в полицию или связаться с поисково-спасательным отрядом «Маяк» по тел. 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU