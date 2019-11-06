Дело экс-директора новосибирского планетария вышло на финальную стадию

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-06T15:29:31+03:00

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Скоро суд определит судьбу самого известного астронома Новосибирска. Дело экс-директора планетария Сергея Масликова вышло на финальную стадию. О том, что процесс подходит к завершению, КП-Новосибирск сообщил заместитель прокурора Октябрьского района Денис Серебряков.

- Очередное заседание назначено на 15 ноября, - сказал Серебряков.

В этот день, возможно, уже состоятся прения – процедура, на которой защита и обвинения предложат, каким, по их мнениям, должен быть приговор.

«Трехразовое питание, сон, телевизор» - директор Новосибирского планетария Сергей Масликов рассказал, как сидел в СИЗО 00:00 00:00

Сергея Масликова обвиняют в десяти взятках, общая сумма – 650 тысяч рублей. Также его судят за отмывание денег.

Сам экс-директор планетария вину не признает. За него заступаются многие коллеги. За время следствия Масликов уже получил определенное послабление: содержание в СИЗО ему изменили на домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU