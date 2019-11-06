Не удержался от дурной привычки в туалете: новосибирец задержан за курение в самолете

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-06T15:09:43+03:00

Новосибирца задержали за курение в самолете. Фото: Виктория МИНАЕВА

Житель региона вздумал дымить на борту и за это попал в отделение транспортной полиции

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Транспортная полиция отчиталась о задержанном нарушителе: пассажир вздумал дымить в самолете. Как только Хабаровский борт приземлился в Толмачево, нарушителя встретили сотрудники МВД.

- Один из пассажиров во время перелета курил в туалетной комнате, - докладывает окружное управление МВД России на транспорте. - Виновный подвергнут административному штрафу.

Любителю никотина – 23 года. Отделался он не слишком суровым наказанием: 500 рублей. Плюс - время проведенное в компании правоохранитей.

ИСТОЧНИК KP.RU