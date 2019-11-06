2019-11-06T15:09:43+03:00
Общество

Не удержался от дурной привычки в туалете: новосибирец задержан за курение в самолете

Житель региона вздумал дымить на борту и за это попал в отделение транспортной полиции
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Новосибирца задержали за курение в самолете.Новосибирца задержали за курение в самолете.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Транспортная полиция отчиталась о задержанном нарушителе: пассажир вздумал дымить в самолете. Как только Хабаровский борт приземлился в Толмачево, нарушителя встретили сотрудники МВД.

- Один из пассажиров во время перелета курил в туалетной комнате, - докладывает окружное управление МВД России на транспорте. - Виновный подвергнут административному штрафу.

Любителю никотина – 23 года. Отделался он не слишком суровым наказанием: 500 рублей. Плюс - время проведенное в компании правоохранитей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24