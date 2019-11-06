«Продукты не воровали, просто сестра-диетолог ошиблась!»: социальный приют, где голодали дети, снова откроют

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-06T14:28:12+03:00

Подростки из социального приюта в Чановском районе жаловались на голод. Фото: «Чаны. Черный и Белый список»

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Работа социального приюта в селе Блюдчанское Чановского района была приостановлена. Там подростки жаловались на то, что уже как год голодают: порция с едой у них, как у малышей и каждый день одно и тоже.

Ситуация возмутила пользователей соцсетей: люди активно обсуждали инцидент. Это привлекло внимание надзорных органов: Роспотребнадзора и прокуратуры. Результат их проверки показал — нарушения есть, работу центра приостановили до устранения замечаний.

Нарушения были в организации работы пищеблока, а также в меню. По итогам проверки прокуратура предписала главе Чановского района Виктору Губеру устранить замечания. Он отказался рассказать КП-Новосибирск, что же изменилось теперь в приюте.

— Оставьте меня в покое, дайте отдохнуть, я в отпуске, — так Виктор Губер перенаправил нас к своему заму.

— Воровства продуктов не было, так вышло, что сестра-диетолог ошибочно составила меню. Сейчас мы с учетом замечаний разработали новое меню. Оно учитывает потребности трех возрастов ребятишек и полностью соответствует нормам СанПиНа. Свое экспертное заключение по меню дали в Роспотребнадзоре. Оно положительное, — отмечает заместитель главы Чановского района по социальным вопросам Валерий Говорунов.

Руководитель комплексного центра социального обслуживания населения Чановского района, именно в его структуру входит социальный приют, Татьяна Панкрац не отрицает, что жалобы были, но утверждает, что не такого масштаба, как «раздули».

— Учреждение не закрывали: была приостановлена работа пищеблока. Мы устранили все замечания. В пятницу планируется, что Роспотребнадзор снова проверит, как организована работа в пищеблоке. В это время ребятишки были на каникулах, уже на следующей неделе они вернутся в учреждение. Дети ждут этого с нетерпением, — отмечает Татьяна Панкрац.

Напомним, скандал разгорелся после того, как родственники детей вместе с чановскими активистами опубликовали в группе «Чаны. Черный и Белый список» снимки одного из ужинов подростков с рассказом о том, что они голодают. На фото была скудная порция чего-то, напоминавшее кашу.

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ИСТОЧНИК KP.RU