Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет зима

СЕГОДНЯ 14:18 2019-11-06T14:18:18+03:00

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Метеорологи дали прогноз, какая погода ждет новосибирцев в четверг, 7 ноября. Теплые осенние дни подошли к концу. Днем 7 ноября ожидаются осадки: пойдет дождь и мокрый снег. Кроме того, температура воздуха поднимется от плюс 2 до плюс 4 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до минус 1 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

Похолодание затронет всю Новосибирскую область:

— Переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем. Будет гололед, — рассказали в новосибирском гидрометцентре.

Так же в области ожидается западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью столбики термометров упадут до минус 4. Днем станет немного теплее: столбик термометра покажет плюс 1 - плюс 6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU