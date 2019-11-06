«Вылечим ваш зуб»: стоматолог «забыла» пломбу в носу пациентки

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-06T13:46:57+03:00

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О своих злоключениях в стоматологической клинике сибирячка рассказала на сайте «Flamp»: девушка уверяет, что серьезно пострадала из-за ошибки врача.

— В данную клинику обратилась с жалобой на скол 16 зуба, так как зуб был уже депульпирован, решила, что надо закрыть этот зуб коронкой. Врачом-ортопедом была направлена на томографию, после была направлена на лечение данного зуба, так как один из трех каналов не был запломбирован, — пишет женщина на сайте.

Врач осмотрела пациентку и сказала: «Вылечим ваш зуб, и он еще долго вам прослужит». Лечение было долгим и мучительным. Когда пациентке поставили лекарство, то предупредили, что зуб может болеть.

— На утро я встала с отеком, — описывает свое состояние пациентка клиники. — Врачи назначили антибиотики. Отек не проходил, а только продолжал расти, и повышалась температура. Мне пришлось обратиться в больницу и оперироваться.

Выяснилось, что сибирячка пострадала из-за пломбировочного материала, который врач поместила в гайморовую пазуху пациентки. В итоге зуб все равно пришлось удалить, но уже в другой клинике.

В комментариях пользователи сайта «Фламп» поддержали женщину:

— Обязательно выздоравливайте физически, а особенно морально!

— Я бы с жалобой в минздрав пошла после этого всего и еще в суд. Пусть возмещала бы моральный и материальный ущерб! Скорейшего выздоровления вам!

— Какой ужас, бежать от таких горе — врачей. Здоровья вам и пусть на вашем пути не попадаются больше такие коновалы

ИСТОЧНИК KP.RU