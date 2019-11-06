2019-11-06T13:18:34+03:00
Общество

Погибли лисы и хомяк: в Новосибирской области произошла вспышка бешенства

От вируса погибли около 21 животного
Анна ПАШАГИНА
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В этом году об бешенства погибли лисы. Фото: «Новая Сибирь».В этом году об бешенства погибли лисы. Фото: «Новая Сибирь».
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В Новосибирской области произошла вспышка бешенства: об этом сообщает издание «Новая Сибирь».

— Уже зарегистрирован случаи бешенства (или подозрений на него) в 17 районах области. От вируса погибли лисы (обычные или степные — корсаки) и даже один хомяк. Люди, слава богу, не пострадали, — пишет издание.

В новосибирских заказниках, где содержатся животные, начали проводить вакцинацию. К примеру, в заказнике «Кирзинский» диких животных накормили специальными брикетами из костного фарша. В них содержался препарат «Рабистав», который позволит защитить зверей от вируса.

— Пресс-служба заказника отмечает, что вакцина абсолютно безвредна и вызывает формирование иммунного ответа у диких плотоядных животных к вирусу бешенства на 21-е сутки после однократного применения, — сообщили изданию «Новая Сибирь».

В прошлом году в 6 районах области ввели карантин по бешенству. В 2017 году был самый большой всплеск заболевания. Карантин объявили в 50 населенных пунктах 17 районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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