Три полярные совы: волонтеры выхаживают редких белых «гостей»

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-06T11:56:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Центре реабилитации диких животных пополнение, в руках волонтеров оказалось сразу три полярных совы. Это редкий для наших широт экземпляр.

Первая сова получила кличку Ямал, прибыла предположительно из Ямало-Ненецкого автономного округа. У нее сломана кость, которую еще можно спасти, и после выпустить сову на волю. Также у совы нашли паразитов — пухопероедов, птичку обработали, взяли анализы. Сейчас Ямал находится на откормке и готовится к операции.

Вторую сову назвали Малярией, она больших размеров. Была найдена в Барышево.

— Как показали анализы, у птицы кровяные паразиты, от которых следует избавить такую красоту, чтобы она могла вновь парить над нами, — говорят волонтеры, они надеются, что после лечения, птицу можно будет выпустить.

Третья птичка из списка — Кемеровчанин. Это небольшой упитанный самец. У него также найдены пероеды, а также диагностирован вывих тазобедренного сустава и травма пальчика. Впереди — курс лечения и восстановления.

Эти две красотки тоже оказались в мегаполисе. Фото: vk.com/birds54

ИСТОЧНИК KP.RU