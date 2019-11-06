Три полярные совы: волонтеры выхаживают редких белых «гостей»
В Центре реабилитации диких животных пополнение, в руках волонтеров оказалось сразу три полярных совы. Это редкий для наших широт экземпляр.
Первая сова получила кличку Ямал, прибыла предположительно из Ямало-Ненецкого автономного округа. У нее сломана кость, которую еще можно спасти, и после выпустить сову на волю. Также у совы нашли паразитов — пухопероедов, птичку обработали, взяли анализы. Сейчас Ямал находится на откормке и готовится к операции.
Вторую сову назвали Малярией, она больших размеров. Была найдена в Барышево.
— Как показали анализы, у птицы кровяные паразиты, от которых следует избавить такую красоту, чтобы она могла вновь парить над нами, — говорят волонтеры, они надеются, что после лечения, птицу можно будет выпустить.
Третья птичка из списка — Кемеровчанин. Это небольшой упитанный самец. У него также найдены пероеды, а также диагностирован вывих тазобедренного сустава и травма пальчика. Впереди — курс лечения и восстановления.
Эти две красотки тоже оказались в мегаполисе. Фото: vk.com/birds54
ИСТОЧНИК KP.RU