2019-11-06T10:42:36+03:00
Общество

«Ну и кукушка!»: жулик занял у продавца деньги и исчез

В соцсетях девушка обратилась с просьбой помочь ей найти воришку
Ульяна ДЖАНКОВА
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Продавцы сами не поняли, как отдали деньги неизвестному парню. Фото: «Инцидент»Продавцы сами не поняли, как отдали деньги неизвестному парню. Фото: «Инцидент»
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То, как ловко парень вошел в доверии к продавцу шоурума, запечатлела камера видеонаблюдения. Кадры опубликованы в аккаунте «Инцидента» в Инстаграме. Со слов продавца дело было так:

— В шоуруме на проспекте Карла Маркса молодой человек, изображенный на видео, мошенническим путем у продавца выманил 2000 рублей. Зашел, сказал, что работает в соседнем офисе, попросил разменять 5000 руб. Ему сказали нечем, есть только 2000. Он вышел, потом забежал еще раз и попросил 2000. Сказал, что разменяет и занесет. У продавца было много народу, она ему отдала. Конечно, выглядит смешно. В соседнем магазине так же он 5000 забрал, — рассказывают сотрудники.

По словам сибирячек, ловкий парень работает с девушкой, она ждала его в коридоре. Подали заявление в полицию, там сообщили, что сработал он не только в этом магазине.

Подписчики мгновенно отреагировали на инцидент:

— Ну и кукушка! — пишут они.

— Когда уже все запомнят что везде стоят камеры ! По-моему лох тут «парень», — отвечают другие.

Если вы узнали молодого человека на видео или, возможно, у вас есть фото или видеозаписи, которые могут оказаться полезными, доверчивые продавцы просят позвонить по телефону: 8-923-230-39-82.

В Новосибирске неизвестный парень занял деньги у продавцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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