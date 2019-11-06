2019-11-06T10:07:33+03:00
Общество

«Умерла по дороге в больницу»: водитель троллейбуса получила реальный срок за гибель пассажирки

Молодая девушка попала под колеса общественного транспорта год назад
Ульяна ДЖАНКОВА
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Год назад под колесами троллейбуса погибла молодая девушка.Год назад под колесами троллейбуса погибла молодая девушка.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Центральный районный суд вынес приговор водителю троллейбуса Надежде Захаровой. Год назад по ее вине погибла молодая девушка, выходившая из салона троллейбуса: сначала ей зажало руку дверью, а потом она потеряла равновесие и упала под колеса. Сибирячка скончалась по пути в больницу. Водителя обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

— Надежде Захаровой назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортного средства сроком на два года, — рассказали в Центральном районном суде Новосибирска.

В законную силу приговор еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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