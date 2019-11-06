2019-11-06T08:45:50+03:00
Происшествия

Как сквозь землю провалились: двух рыбаков, таинственно пропавших на озере, ищут с беспилотниками и электросанями

Со дня исчезновения лодки с людьми уже прошло четверо суток
Ульяна ДЖАНКОВА
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На втором по величине озере Новосибирской области пропали охотники вместе с лодкой. Фото: МЧС по Новосибирской областиНа втором по величине озере Новосибирской области пропали охотники вместе с лодкой. Фото: МЧС по Новосибирской области
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Почти неделю спасатели, поисковики, полиция и местное население ищут двух охотников в Убинском районе Новосибирской области. В операции даже задействованы беспилотники, аэроботы и аэросани. Пока поиски не принесли желаемых результатов: лодка вместе с людьми, как сквозь землю провалилась.

Как рассказали в МЧС по Новосибирской области, двое жителей Новосибирской области на лодке «Сибирячка» с подвесным мотором вышли на озеро Убинское и пропали без вести. О том, что охотники так и не вернулись, спустя пару дней после пропажи лодки с людьми, сообщили местные жителя.

— Поисковая операция проводится на водном объекте, где илистое дно, акватория на 400 метров от берега заросла камышом и более чем на три километра покрыта льдом — все это осложняет работу спасателей. Кроме того, на территории всего региона начался период образования ледостава, поэтому гражданам опасно эксплуатировать маломерные суда на акватории, — отметил исполняющий обязанности Главного государственного инспектора по маломерным судам Новосибирской области Юрий Карпов.

Из-за холодов на озере вдоль берегов образовались полосы ледяного покрова толщиной до трех сантиметров, поэтому на лодках там уже не пройти. Так что спасатели применяют специализированную технику на водоеме — аэробот «Экспедиция» и аэросани «Патруль», а вдоль береговой линии поиск ведут с помощью вездехода колесного типа «Трэкол». Озеро Убинское, на котором пропали охотники, — второе по величине озеро Новосибирской области, оно расположено в Барабинской низменности на территории Убинского и Каргатского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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