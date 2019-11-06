Сломался вездеход: в Новосибирской области семеро охотников застряли в тайге

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-06T08:07:30+03:00

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ЧП в лесах под Новосибирском произошло в ночь на 6 ноября. Как сообщают спасатели, в Убинском районе семеро охотников не могут выбраться из тайги: у них сломался гусеничный вездеход, а все населенные пункты находились слишком далеко.

— Оперативному дежурному службы поступила заявка из Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС), — сообщаю в МАСС. — Спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда АСС НСО на вездеходе «ТРЭКОЛ» выехали в направлении маршрута движения охотников.

Но места оказались настолько непроходимыми, что пришлось привлечь вертолет Росгвардии.

Как сообщают спасатели, охотники успешно эвакуированы.

ИСТОЧНИК KP.RU