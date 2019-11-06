В Новосибирске мужчину нашли мертвым в собственном гараже
Очевидцы сообщили спасателям, что в гараже долго работает заведенная машина
В гараже нашли тело мужчины. Фото: МАСС
Изменить размер текста:
Трагедия произошла во вторник, 5 ноября, в девятом часу вечера в Советском районе по улице Софийская. Там очевидцы позвонили в аварийно-спасательную службу. Они были обеспокоены тем, что в закрытом гараже долго работает заведенный автомобиль, а внутри бокса — водитель. На место ЧП выехала дежурная бригада.
— Доступ в гараж обеспечен. В автомобиле обнаружено тело мужчины без признаков жизни, — сообщили спасатели.
Погибшему — 44 года. Его тело передано родным. Правоохранительные органы проведут проверку, которая прояснит причины смерти мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU