В Новосибирске мужчину нашли мертвым в собственном гараже

СЕГОДНЯ 06:58 2019-11-06T06:58:36+03:00

Очевидцы сообщили спасателям, что в гараже долго работает заведенная машина

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Трагедия произошла во вторник, 5 ноября, в девятом часу вечера в Советском районе по улице Софийская. Там очевидцы позвонили в аварийно-спасательную службу. Они были обеспокоены тем, что в закрытом гараже долго работает заведенный автомобиль, а внутри бокса — водитель. На место ЧП выехала дежурная бригада.

— Доступ в гараж обеспечен. В автомобиле обнаружено тело мужчины без признаков жизни, — сообщили спасатели.

Погибшему — 44 года. Его тело передано родным. Правоохранительные органы проведут проверку, которая прояснит причины смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU