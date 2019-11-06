В Новосибирске воришка попытался обмануть камеры наблюдения, но что-то пошло не так

СЕГОДНЯ 06:54 2019-11-06T06:54:15+03:00

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Вор развернул видеокамеру, чтобы не быть замеченным в момент совершения кражи. Но опытные охранники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ не оставили без внимания внезапную «поломку» и не позволили преступлению совершиться.

Попытка кражи была предотвращена ночью в г. Обь Новосибирской области. Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ Кочан Андрей и Веричев Александр находились на дежурстве, осуществляли охрану территории крупнейшего поставщика сельскохозяйственной техники «ЭкоНива».

Внезапно на одной из камер видеонаблюдения, установленной в офисно-складском помещении, изображение изменилось. Быстро пролистав кадры видеосъёмки, охранники увидели, что неизвестный мужчина одной рукой в перчатке закрывает объектив камеры, а другой своё лицо.

Вооруженный фонарём и специальными средствами Кочан Андрей побежал к зданию склада, а Веричев Александр вызвал группу быстрого реагирования и, находясь на связи с напарником, продолжил наблюдение.

В результате осмотра охранник Кочан обнаружил, что для проникновения внутрь, злоумышленник сорвал металлическую решётку с окна и гвоздодером отжал стеклопакет. Монтировка валялась тут же на земле.

Учитывая, что с момента изменения изображения на мониторе до прибытия охранника на место прошло совсем немного времени, гвардеец предположил, что вор ещё находится внутри и встал на охрану места проникновения.

Кочан Андрей работает на этом объекте более трех лет, и прекрасно понимал, что выйти из здания иным путем, кроме как через это окно, воришка не сможет.

Не отлучаясь ни на секунду, он находился у окна до момента прибытия ГБР и полиции. Проведенный осмотр внутренних помещений показал, что посторонних в складе нет.

Оперативное реагирование охраны спугнуло похитителя и, проникнув в помещение, он успел только вывести из строя камеру видеонаблюдения. Всё остальное имущество, в том числе и ценные вещи, лежавшие в доступной видимости, остались в целости и сохранности.

К сожалению, задержать преступника по горячим следам не удалось. Но оставленных на месте преступления улик вполне достаточно для того, чтобы в рамках возбуждённого уголовного дела найти злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU