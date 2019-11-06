2019-11-06T06:55:24+03:00
Общество

«Такие же хочешь?»: девушку с перекаченными губами в клубе дразнил пьяный парень

Из-за конфликта с агрессивным мужчиной сибирячке пришлось покинуть клуб
Ульяна ДЖАНКОВА
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Нетрезвый посетитель клуба передразнивал девушку с пышными губами. Фото: GLOBAL LOOK PRESSНетрезвый посетитель клуба передразнивал девушку с пышными губами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Девушка из Новосибирска пожаловалась на то, что охрана клуба не вмешалась в ее конфликт с посетителем. Об этом она рассказала в группе revizor.nsk в Инстаграме. Рано утром сибирячка с подругой пришли отдохнуть в клуб. Сразу у входа они столкнулись с нетрезвым мужчиной, который начал передразнивать девушку с пышными губами.

— Он выпячивал губы. Да, у меня сделанные губы! Да, я их люблю! Да, дорого! Я спрашиваю у него: Такие же хочешь?». После этого — диалог и конфликт. Подруга меня одергивает и говорит, что охрана сейчас разберется, - пишет сибирячка.

По словам девушки, к ее большому удивлению реакции от охраны не последовало, а мужчина все больше распалялся в проявлении своих эмоций, конфликт накалялся.

— А если бы он ножичком меня тыкнул там? Реакция такая же была бы? Далее нам предлагают пройти в клуб. Я должна в закрытом помещение находиться с этим человеком? - возмущается девушка.

В итоге девушка бросила чек в лицо обидчику и покинула клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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