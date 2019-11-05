2019-11-05T18:46:29+03:00
Общество

«Осталось начать петь и пить»: в Новосибирске нашлась копия молодой Милявской

Сходство девушки со звездой отмечают близкие и друзья
Екатерина Иванова
Поделиться:
Марина из Новосибирска — слева, а Лолита из шоу-бизнеса — справа. Фото: instagram.com/marinamusienko2104Марина из Новосибирска — слева, а Лолита из шоу-бизнеса — справа. Фото: instagram.com/marinamusienko2104
Изменить размер текста:

Девушка Марина живет в Новосибирске, работает в сети супермаркетов, замужем, воспитывает дочь, заботится о животных. Жизнь самая обыкновенная, не то что у ее зрелой копии — Лолиты Милявской. Девушка сама говорит, что ее часто сравнивают со звездой российской эстрады. Об этом ей не раз говорил и супруг, и друзья. Сопоставив две фотографии, многие, и правда, заметили сходство.

— Тебе осталось только начать петь и пить, тогда совсем будешь клон, — пишут подруги.

— Может, немного похожа, но только, когда Лолита в молодости была, — пишут комментаторы в сети.

У Марины похожий макияж, может быть он «виновен» в сходстве? Фото: instagram.com/marinamusienko2104

У Марины похожий макияж, может быть он «виновен» в сходстве? Фото: instagram.com/marinamusienko2104

— Тебе муж еще не поет: «Ты отказала мне два раза, не хочу, сказала ты…», — шутят над девушкой подписчицы в Инстаграм.

Уважаемые читатели, а вы как думаете, похожа сибирячка на Лолиту или нет?

Осталось начать петь и пить — так шутят подруги. Фото: instagram.com/marinamusienko2104

Осталось начать петь и пить — так шутят подруги. Фото: instagram.com/marinamusienko2104

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Практически «пункт назначения»: машину отрикошетило на пешеходов
Одна с ожогами, другой погиб: на станции Мочище загорелась квартира
Под Новосибирском пропал парень в камуфляжных штанах
В Новосибирске зажгут Вечный огонь
Получили 300 тысяч за незаконные павильоны: новосибирские полицейские погорели на взятке
«Бегали к туалету, мучились с температурой»: новосибирцы оказались в больнице из-за пиццы
Дорогое искусство: в оперном продают билеты на «Щелкунчика» за 10 тысяч рублей
Самым быстрорастущим продуктом Альфа-Банка в 2020 году станет ипотека
«Никто без оснований отчислен не будет»: в НГУ прокомментировали ситуацию с мемами
10 новосибирских компаний борются за то, чтобы попасть в нацпроект «Международная кооперация и экспорт»
«Строгая мама»: белая медведица одним рыком решила конфликт между детенышами
«Хотели проложить кабель»: строителя заживо засыпало грунтом в яме
«Верю, что все будет хорошо»: «Комсомолка» помогла сибирячке, больной раком, попасть на лечение в Израиль
Два новосибирца подрались в кафе из-за счета в 8000 рублей
«Предложили самим написать заявление»: студентов НГУ грозят отчислить за мемы
Сибирячка побила торговца окнами, которого приняла за мошенника
«Я бы вышла и пнула!»: сибирячка, уткнувшаяся в телефон на дороге, взбесила водителей
«Это кошмар просто»: новосибирцы пожаловались на дорогу в «Родниках»
«Вы сами провоцируете»: питбуль разорвал руку сибирячке
«Утром он включит вам музыку на ноутбуке»: сфинкс-аристократ ищет хозяина
«Она же мать!»: сибирячка с огненными волосами удивила танцем пассажиров метро
Почти сто волонтеров ночью искали пропавшего 11-летнего мальчика с собакой
Ушел гулять с собакой и исчез: в Новосибирске ищут 11-летнего мальчика
«Жму руку, мужик!»: новосибирец спасает утку со сломанным крылом
«Она нас животными называла»: шестиклассница отомстила учительнице, выложив ее фото в мини
«Сообщения приболели»: у новосибирцев массово исчезли фотографии и чаты во «ВКонтакте»
«Лексусы» в опасности: новосибирские угонщики объявили охоту на дорогие иномарки