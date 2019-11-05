«Осталось начать петь и пить»: в Новосибирске нашлась копия молодой Милявской
Девушка Марина живет в Новосибирске, работает в сети супермаркетов, замужем, воспитывает дочь, заботится о животных. Жизнь самая обыкновенная, не то что у ее зрелой копии — Лолиты Милявской. Девушка сама говорит, что ее часто сравнивают со звездой российской эстрады. Об этом ей не раз говорил и супруг, и друзья. Сопоставив две фотографии, многие, и правда, заметили сходство.
— Тебе осталось только начать петь и пить, тогда совсем будешь клон, — пишут подруги.
— Может, немного похожа, но только, когда Лолита в молодости была, — пишут комментаторы в сети.
У Марины похожий макияж, может быть он «виновен» в сходстве? Фото: instagram.com/marinamusienko2104
— Тебе муж еще не поет: «Ты отказала мне два раза, не хочу, сказала ты…», — шутят над девушкой подписчицы в Инстаграм.
Уважаемые читатели, а вы как думаете, похожа сибирячка на Лолиту или нет?
Осталось начать петь и пить — так шутят подруги. Фото: instagram.com/marinamusienko2104
ИСТОЧНИК KP.RU