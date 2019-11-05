Практически «пункт назначения»: машину отрикашетило на пешеходов

СЕГОДНЯ 17:49 2019-11-05T17:49:59+03:00

Три машины стукнулись и разлетелись в разные стороны, одну отрикашетило на пешеходов.

По предварительной информации, все живы. На месте работают спецслужбы [видео]

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В Новосибирске на левом берегу, на перекрестке улиц Станиславского и Плахотного, произошло серьезное ДТП. Три машины столкнулись, удар был такой силы, что участников аварии унесло по разным траекториям. Одна машина вовсе была отброшена на пешеходный переход. Из-за несчастливого стечения обстоятельств пострадали посторонние люди, которые в этот момент переходили дорогу.

— По имеющейся информации, одному человеку потребовалась госпитализация. На месте работают сотрудники экстренных служб, — сообщают в паблике «Служба эвакуации АСТ-54».

Новосибирцы комментируют снимки с места аварии, некоторые считают, что виной всему — обустроенные островки безопасности. Как будто бы они мешают обзору из окна автомобиля.

— Виноваты все-таки водители, которые не могут сориентироваться в ситуации, освещение на перекрестке хорошее, — отвечают им другие участники дискуссии.

Они ни при чем: наезд на пешеходов во время аварии.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU