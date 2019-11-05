Одна с ожогами, другой погиб: на станции Мочище загорелась квартира

СЕГОДНЯ 17:21 2019-11-05T17:21:26+03:00

Один человек погиб на пожаре на станции Мочище. Фото: Архив КП

Изменить размер текста: A A

Сегодня в восьмом часу вечера на станции Мочище под Новосибирском загорелась квартира в пятиэтажном доме. Адрес дома — улица Космонавтов, 1а.

— Возгорание началось в квартире на втором этаже, в комнате площадью 18 квадратных метров, — сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.

Спасатели успели вывести из комнаты женщину, у нее ожоги, мужчина задохнулся в квартире. На место пожара приехали три автоцистерны и одна автолестница, с верхних этажей было эвакуировано 10 жителей, в операции спасения участвовало 13 человек.

До места ЧП экипаж добрался за три минуты, менее чем за час пожар был локализован.

ИСТОЧНИК KP.RU