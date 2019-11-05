Одна с ожогами, другой погиб: на станции Мочище загорелась квартира
Сегодня в восьмом часу вечера на станции Мочище под Новосибирском загорелась квартира в пятиэтажном доме. Адрес дома — улица Космонавтов, 1а.
— Возгорание началось в квартире на втором этаже, в комнате площадью 18 квадратных метров, — сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.
Спасатели успели вывести из комнаты женщину, у нее ожоги, мужчина задохнулся в квартире. На место пожара приехали три автоцистерны и одна автолестница, с верхних этажей было эвакуировано 10 жителей, в операции спасения участвовало 13 человек.
До места ЧП экипаж добрался за три минуты, менее чем за час пожар был локализован.
ИСТОЧНИК KP.RU