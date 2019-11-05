2019-11-05T15:41:00+03:00
Общество

Под Новосибирском пропал парень в камуфляжных штанах

Молодой человек ушел из дома 1 ноября, с этого дня место его нахождения не известно
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Волонтеры просят помощи в розыске молодого человека. Фото: «Лиза Алерт».Волонтеры просят помощи в розыске молодого человека. Фото: «Лиза Алерт».Фото: СОЦСЕТИ
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Новосибирские волонтеры разыскивают 24-летнего молодого человека. Яков Лещев ушел из дома 1 ноября, и с этого дня место его нахождения не известно.

Дом у парня – в селе Устюжанино Ордынского района. Там его и видели в последний раз.

«Приметы: рост 160 сантиметров, xудощавое телосложение, глаза светло-карие, волосы светло-русые. Был одет: черная куртка, черная шапка, красная футболка, камуфляжные штаны, черные кроссовки. Особые приметы: родимое пятно над губой; следы от травмы на левой руке», - сообщают поисковый отряд «Лиза Алерт».

Молодой человек нуждается в медицинской помощи. Всех, кому что-либо известно о месте нахождения Якова Лещева, просят звонить по номерам 8-800-700-54-52, или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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