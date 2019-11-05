2019-11-05T14:53:47+03:00
Происшествия

Получили 300 тысяч за незаконные павильоны: новосибирские полицейские погорели на взятке

Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в 18 миллионов рублей
Татьяна СОЛОВОВА
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Следователи возбудили дело против полицейских-взяточников.Следователи возбудили дело против полицейских-взяточников.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сразу двое сотрудников из отдела полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по Новосибирску попали под уголовное дело. Начальника отдела участковых уполномоченных и его заместитель попались на взятке.

- 300 тысяч рублей им заплатил предприниматель, разместивший торговые павильоны на муниципальных земельных участках без заключения договоров аренды, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - За эту взятку полицейские не должны были составлять протокол о правонарушении.

Поймали полицейских сотрудники отдела собственной безопасности: сейчас начальник отдела находится под стражей, а его заместитель - под домашним арестом. Им предъявили обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. А это, между прочим, немало - 18 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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