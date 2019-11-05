2019-11-05T13:45:43+03:00
Экономика

Самым быстрорастущим продуктом Альфа-Банка в 2020 году станет ипотека

По мнению аналитиков Альфа-Банка, в нынешнем году розничный портфель организации увеличится на 40-45%. В июле-декабре 2019 года розничный портфель кредитного учреждения пополняется также быстро, как и в январе-июне
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Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В первой половине года розничный портфель Альфа-Банка вырос на 22%, заявил агентству Bloomberg финансовый директор банка Алексей Чухлов.

В будущем году Альфа-Банк не намерен снижать темпы роста, как минимум в отрасли кредитных карт. В общем розничный портфель кредитной организации должен стать больше почти на 30%. Такой скромный прогноз на 2020 год вызван постепенно копящимися рисками в потребительском кредитовании. Ранее на это обратили внимание сотрудники Центробанка.

Чухлов считает, что проблем в этом сегменте можно не ждать как минимум год-полтора. В ипотеке кризиса быть не должно еще 10 лет. Финансовый директор банка заверил, что его структура продолжит увеличивать собственное присутствие на рынке. Эксперты Альфа-Банка не перестают внимательно наблюдать за показателями риска. Качество взыскания и другие процессы по выдаче займов улучшаются. Альфа-Банк не собирается проводить глобальных изменений без наличия на то острой необходимости.

При росте рисков на рынке не является обязательным снижать объемы выдачи займов. Топ-менеджеры Альфа-Банка смотрят на происходящее спокойно. Банкиры банально снижают процент одобрения там, где это нужно. Когда риски растут кредитная организация выдает больше там, где риски минимальны, сказал Чухлов.

Собеседник издания подчеркнул, что в будущем году самым быстрорастущим продуктом Альфа-Банка будет ипотека. Данный продукт наиболее низкорискованный. Ипотека помогает банку привязать к себе клиентов. Прибыль организации идет за счет платежей, кредиток и остальных услуг.

Альфа-Банк и дальше будет предоставлять ипотечные кредиты и прочие разновидности займов. Кризис на этом не сказывается. При закручивании гаек банки менее охотно кредитуют даже безпроблемных заемщиков. По прошествии пяти лет многие эксперты по достоинству оценят кредитную политику Альфа-Банка и назовут ее мудрой, отметил Чухлов.

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