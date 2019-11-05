«Никто без оснований отчислен не будет»: в НГУ прокомментировали ситуацию с мемами
В НГУ официально прокомментировали ситуации с отчислением студентов из-за мемов. Напомним, новосибирские первокурсники создали паблик в социальных сетях. Там они выкладывали различные мемы, которые связаны с преподавателями их вуза. В деканате узнали о случившемся и провели собрание для всего потока.
— В настоящий момент проводится внутренняя проверка. Никто не будет наказан, а тем более отчислен, без достаточных на то оснований. Поэтому вопрос требует самого серьезного разбирательства в рамках существующего правового поля, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе НГУ.
Так же ситуацию рассмотрели с морально-этической точки зрения.
— Руководство университета надеется, что студенты одного из лучших вузов страны будут более корректны в высказываниях в отношении друг друга и своих преподавателей, в том числе в социальных сетях, — сообщает пресс-служба НГУ.
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ИСТОЧНИК KP.RU