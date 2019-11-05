«Бегали к туалету, мучились с температурой»: новосибирцы оказались в больнице из-за пиццы

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-05T14:26:41+03:00

Именно ей отравилось несколько сибиряков

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О ЧП, которое произошло с ними на выходных, сибиряки рассказали на сайте Flamp.ru. Началось все с того, что компания друзей решила на выходных заказать себе пиццу. Но они и предположить не могли, что это испортит им выходные.

— Через 4 часа у нас начала подниматься температура, кружиться голова, а потом стало тошнить. Всю ночь мы бегали к туалету, мучились с температурой и диареей! — описывает свое состояние девушка на сайте «Flamp.ru».

Когда новосибирцы поняли, что уголь уже не помогает, решили вызвать скорую. Сейчас молодые люди ждут результатов анализов и лежат в больнице.

В комментариях сибиряки предполагают, почему могло произойти отравление:

— Вдруг это вирус, и никакая вовсе не пицца?

— Блин такую заразу можно подхватить где угодно. Например, просто плохо помыли руки.

— Кстати, у ротовируса схожие симптомы с отравлением, только еще хуже, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU