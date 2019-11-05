«Строгая мама»: белая медведица одним рыком решила конфликт между детенышами

СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-05T12:11:39+03:00

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Белые медведи и их детеныши из новосибирского зоопарка давно стали любимцами посетителей. Новые забавные моменты из жизни полярного семейства посчастливилось снять новосибирской пенсионерке Анне Новиковой.

На кадрах видно, как медвежата Норди и Шайна не могут поделить игрушку, постоянно забирают ее друг и друга и дерутся между собой. Маме Герде пришлось не по нраву такое поведение детенышей, и она решила громко рыкнуть на них. После этого белая медведица забрала у непоседливых малышей игрушку.

— Вот так забрала и разобралась, если не умеют играть молча , — комментирует происходящее Анна Новикова.

В комментариях пользователи социальных сетей умилились такому семейному конфликту:

— Герда строгая мама. За такими хулиганами глаз да глаз!

— Ну, Нордик, ну, забияка!

— Медвежата стали взрослеть, и Норди стал обижать сестричку, - пишут комментаторы.

Герда решила конфликт, как настоящая мама.Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

ИСТОЧНИК KP.RU