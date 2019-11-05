Два новосибирца подрались в кафе из-за счета в 8000 рублей

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-05T10:55:08+03:00

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Сотрудник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в одиночку противостоял двоим вооруженным хулиганам. Кроме этого, за выходные дни гвардейцами было пресечено множество и других правонарушений.

2 ноября в Новосибирске в баре на ул. Д. Ковальчук между двумя отдыхающими возник спор - приятели не могли разобраться, кто из них должен оплатить счет в 8000 рублей. Для выяснения они не нашли другого способа, как устроить драку. В ходе потасовки один из гостей достал нож и начал угрожать им противнику. Охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, дежуривший в ресторане, выбил нож и разнял дерущихся. Вызванные полицейские задержали уже обезоруженных хулиганов.

2.11.2019г. в ресторане на ул. Ленина, в нарушение правил заведения, двое мужчин распивали спиртное, принесенное с собой. На замечания персонала не реагировали. Прибывшие на вызов бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали нарушителей, передали сотрудникам полиции.

2.11.2019г. В супермаркете на Горском микрорайоне молодой человек похитил бутылку оливкового масла стоимостью 1300 рублей. С поличным был задержан бойцами группы быстрого реагирования и передан правоохранителям.

2.11.2019г. в ресторане на ул. Красный проспект посетитель поужинал, а затем, не имея на то никаких причин, отказался оплачивать счет на сумму 3040 рублей. Сотрудники вызвали ГБР, по прибытии которой мужчина рассчитался.

4.11.2019г. в магазине, находящемся на ул. Троллейная, мужчина украл кусок сыра стоимостью 1000 рублей и пытался пронести его мимо касс. Бойцы группы быстрого реагирования задержали воришку, сыр вернули в магазин, задержанного передали в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU