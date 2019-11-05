2019-11-05T10:50:15+03:00
Общество

«Предложили самим написать заявление»: студентов НГУ грозят отчислить за мемы

Руководство университета заявило, что ироничные картинки с преподавателями вредят репутации учебного заведения
Ульяна ДЖАНКОВА
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Это один из мемов, из которого в НГУ разгорелся скандал.Это один из мемов, из которого в НГУ разгорелся скандал.
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О том, что в Новосибирском государственном университете назревает скандал, стало известно из паблика «Отчислен по причине мем». Студенты рассказывают, первый курс физфака НГУ создал паблик «Мемы от южанина». Там молодые люди постят мемы, часть из которых связаны с преподавателями. А началось все с того, что один из студентов, чье лицо фигурировало в меме, пожаловался преподавателям. И все может обошлось, но на картинке также было изображение преподавателя. Деканат узнал о сообществе и провел обязательное для всего потока собрание. Позиция университета в том, что ирония над преподавателями недопустима и вредит репутации престижного ВУЗа.

— Студентам предъявили «нотариально заверенные скриншоты» паблика и попросили некоторых людей написать объяснительные на тему того, зачем они оскорбляют преподавателей и своих сокурсников. После чего «причастных», редакторов и админа паблика вызвали в деканат, где админу сказали: «Мы найдем повод вас отчислить». Предложили написать заявление по собственному, — пишут молодые люди.

Во вторник, 5 ноября, состоится очередное собрание. Там снова обсудят скандал с мемами.

Подробности читайте в ближайшее время на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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