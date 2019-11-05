2019-11-05T10:26:01+03:00
Общество

Сибирячка побила торговца окнами, которого приняла за мошенника

Она уверена, что незнакомец пытался обмануть ее 91-летнюю бабушку
Ульяна ДЖАНКОВА
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Свой диалог с предполагаемым мошенником сибирячка сняла на видео. Фото: АСТ-54Свой диалог с предполагаемым мошенником сибирячка сняла на видео. Фото: АСТ-54
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Видео потасовки с предполагаемым мошенником появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Об инциденте рассказал внук 91-летней бабушки, которую якобы пытались обмануть.

— Хочу рассказать о мошенниках. Моей прабабушке, ей 91 год, позвонили на городской телефон и сообщили, что нужно проверить телефон и подписать доверенность. После этого на пороге квартиры появился тип, а дальше все есть на видео. Как поступить в данной ситуации? — пишет мужчина.

На видео — диалог между мужчиной и женщиной на пороге квартиры. Мужчина — предполагаемый мошенник, женщина — родственница бабушки. На вопрос сибирячки, кто дал номер телефона их бабушки, молодой мужчина напротив отвечает, что завод-изготовитель «Рехау». Не понимая, о чем идет речь, причем здесь ремонт телефона, про который изначально шла речь, и завод-изготовитель, женщина начинает все больше выходить из себя.

— Будьте любезны, без истерик! Возьмите визитку, — отвечает парень, уткнувшись в мобильный телефон, энергично кому-то что-то набирая, уходить мужчина не собирался.

В итоге сибирячка накинулась на него с кулаками и выгнала.

— Загуглил, «Рехау» — изготовитель пластиковых окон, отопления, труб и много чего еще. Возможно, бабушке ставили окна, у вас случаем не они? Если нет, тогда нужно было в полицию, по крайней мере, позвонить с данной видеозаписью, — пишут подписчики под постом.

— Прикрываются громким именем, сталкивался с таким человеком, кое-как выгнал, пока не пригрозил битой, — делятся своим опытом другие.

Кем именно все-таки был парень, который приходил к пожилой женщине и был ли у него злой умысел, не ясно.

Сибирячка побила торговца, которого приняла за мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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