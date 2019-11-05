2019-11-05T08:41:54+03:00
Общество

«Я бы вышла и пнула!»: сибирячка, уткнувшаяся в телефон на дороге, взбесила водителей

Помимо этого девушка слушала музыку в наушниках и демонстративно медленно шла
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибирячка, уткнувшаяся в телефон на дороге, никак не реагировала на возмущение водителей. Фото: соцсетиСибирячка, уткнувшаяся в телефон на дороге, никак не реагировала на возмущение водителей. Фото: соцсети
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В группе «Подслушано в Искитиме» появилось видео инцидента на дороге. Автомобилистов возмутила выходка неторопливого пешехода. Мало того, что сибирячка никуда не спешила, пересекая проезжую часть, при этом она неотрывно смотрела в экран мобильного телефона и слушала музыку в наушниках. Стоит, отметить, что дама шла по «зебре». Водителя были настолько шокированы, что сначала ругались нецензурной бранью, громко сигналили, а когда пешеход завершила свой маршрут, разразились смехом.

— А я бы пнула вышла, — пишут подписчики. — Люди уже спят с телефонами! Это же ужас!

— Неужели отсутствует инстинкт самосохранения. Много случаев гибели таких на дорогах и под колесами железнодорожного транспорта, — удивляются сибиряки.

Пешеход-тихоход возмутил водителей.Привет ребят,залетайте на стрим https://vk.com/video523697598_456239189

ИСТОЧНИК KP.RU

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