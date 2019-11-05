«Я бы вышла и пнула!»: сибирячка, уткнувшаяся в телефон на дороге, взбесила водителей
В группе «Подслушано в Искитиме» появилось видео инцидента на дороге. Автомобилистов возмутила выходка неторопливого пешехода. Мало того, что сибирячка никуда не спешила, пересекая проезжую часть, при этом она неотрывно смотрела в экран мобильного телефона и слушала музыку в наушниках. Стоит, отметить, что дама шла по «зебре». Водителя были настолько шокированы, что сначала ругались нецензурной бранью, громко сигналили, а когда пешеход завершила свой маршрут, разразились смехом.
— А я бы пнула вышла, — пишут подписчики. — Люди уже спят с телефонами! Это же ужас!
— Неужели отсутствует инстинкт самосохранения. Много случаев гибели таких на дорогах и под колесами железнодорожного транспорта, — удивляются сибиряки.
Пешеход-тихоход возмутил водителей.Привет ребят,залетайте на стрим https://vk.com/video523697598_456239189
ИСТОЧНИК KP.RU