2019-11-05T07:51:58+03:00
Общество

«Это кошмар просто»: новосибирцы пожаловались на дорогу в «Родниках»

Магистраль, которую должны были отремонтировать в октябре, до сих пор не готова
Ульяна ДЖАНКОВА
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Каждое утро жители "Родников" вынуждены тратить несколько часов, чтобы добраться до работы. Фото: соцсетиКаждое утро жители "Родников" вынуждены тратить несколько часов, чтобы добраться до работы. Фото: соцсети
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Во вторник, 5 ноября, на выезде из жилмассива «Родники» автомобилисты в очередной раз попали в глухую «пробку». Если раньше можно было встать рано и быстро доехать до офиса, минуя час пик на дороге, то сейчас это уже не спасает: люди вынуждены несколько часов проводить в пути, чтобы добраться до работы.

Свой крик о помощи одна из жительниц «Родников» записала на видео и разместила в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Это же кошмар просто! Спасибо за новую дорогу из «Родников». Мочищенское шоссе сузили, там ремонт, новую дорогу не открыли, время семь утра и просто ужас, жителям «Родников», что теперь закрыться и дома сидеть? А кто будет платить нам зарплату?

Далее женщина уточняет, что на участке от улицы Фадеева, это новая дорога, висит план работ, которые должны были закончиться в октябре 2019 года: на дворе уже ноябрь. На участке улицы Кедровой сузили дорогу, но паспорта объекта нет, люди не поймут, сколько по времени будет продолжаться этот дорожный ад.

Пробка на "Родниках".

ИСТОЧНИК KP.RU

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