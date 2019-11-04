«Жму руку, мужик!»: новосибирец спасает утку со сломанным крылом

СЕГОДНЯ 19:59 2019-11-04T20:00:02+03:00

Сибиряк собирается сдать птицу в зоопарк, чтобы о ней позаботились

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В День народного единства судьба преподнесла сибиряку Павлу Лузану настоящий сюрприз: он нашел дикую утку. Парень в тот момент сидел в машине возле дома на улице Столетова, 25/1 и ждал, пока в кафе ему приготовят роллы.

- В один момент заметил, что вдоль здания идёт дикая утка. Вышел из машины и понял, что она не может лететь, - описывает ситуацию Павел на странице группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Забрал её в машину, заехал в ветклинику и узнал от сотрудников, что у неё сломано левое крыло.

Оставлять утку на улице ни в коем случае нельзя: она просто замерзнет. Поэтому парень хочет пристроить ее в зоопарк или в Центр реабилитации диких животных.

Пока пернатая находится у Павла.

Пользователей соцсетей восхитил поступок парня и не скупятся на добрые слова в комментариях:

- Автору респект! Таких, как ты, единицы!

- Жму руку! Мужик!

- Это Серая Шейка, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU