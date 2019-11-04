«Она нас животными называла»: шестиклассница отомстила учительнице, выложив ее фото в мини

СЕГОДНЯ 19:02 2019-11-04T19:03:40+03:00

Девочка уверяет, что педагог не только плохо относила к ученикам, но и постоянно носила короткие вещи

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Скандальный пост об учительницы школы №179 появился появился в одной из новосибирских групп. На фото – учительница русского языка и литературы в коротеньком платье, смотря на которое подростки явно думают не об уроках. И подпись:

- Тем временем в школе 179: учителя, эх, - написали в группе.

КП-Новосибирск удалось связаться с шестиклассницей, которая прислала этот пост. Вот, что рассказала девочка:

- В целом она неплохой учитель, но относится она к своим ученикам недопустимо. Лично наш класс обзывает разными словами: несколько раз она говорила, что мы животные и что даже её собака думает быстрее, чем мы. Мы стараемся её игнорировать, - призналась девочка.

- То есть это была одна из причин, почему ты выложила пост?

- У нас в школе все учителя одеваются по-разному, но так, чтобы учительница пришла в коротком платье я ещё не видела. Она довольно часто одевается в короткие юбки, поэтому я и решила выложить такой пост.

КП-Новосибирск связалась с учительницей, о которой говорила девочка: педагог, как оказалось, о посте не знала. И отрицает, что на фото – она:

- Это была не я, вы что-то перепутали, - заверила педагог.

Как бы то ни было, педагог, как заверяют ученики, собирается увольняться, проработав в школе всего одну четверть. Говорят, что займется музыкальной карьерой.

ИСТОЧНИК KP.RU