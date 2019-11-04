2019-11-04T17:20:51+03:00
Общество

«Сообщения приболели»: у новосибирцев массово исчезли фотографии и чаты во «ВКонтакте»

Страницы сейчас выглядят, будто их взломали
Анна ПАШАГИНА
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Социальная сеть не работает. Фото: скриншот.Социальная сеть не работает. Фото: скриншот.
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В День народного единства н многие сибиряки не смогли поздравить родных и друзей с праздником в интернете: 4 ноября у многих пользователей социальной сети «Вконтакте» произошел сбой. На страницах исчезли аватарки, в личные сообщения доступ закрыт там выходит надпись «сообщения приболели».

Жители Новосибирскав недоумении и не понимают, что им делать. Ведь многим друзья стали звонить и предупреждать, что их странички взломали. К счастью, это оказался всего лишь сбой.

Когда будет восстановлена социальная сеть, пока неизвестно. Сибирякам остается только ждать, когда все придет в норму и «ВКонтакте» возобновит работу. А пока новосибирцы могут воспользоваться другими месседжерами для общения друг с другом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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