«Лексусы» в опасности: новосибирские угонщики объявили охоту на дорогие иномарки

СЕГОДНЯ 16:03 2019-11-04T16:03:03+03:00

С 22 октября в Новосибирске похищено три автомобиля Lexus

Изменить размер текста: A A

Среди угоняемых в Новосибирске автомобилей стал часто фигурировать Lexus. Два таких автомобиля похищено в ноябре, до этого – 22 октября.

По данным МВД, самое «свежее» похищение было совершено с улицы Магистральной, 51 в ночь на 4 ноября. В руки преступников попал бордовый Lexus RX 270, госномер: В 327 УС 154.

До этого в ночь на 2 ноября преступники похитили черный Lexus RX 350 с питерским номером: А 433 ХТ 198. Машина находилась на Белинского, 6.

А 22 октября в 22.40 похититель угнал золотистый Lexus LX 570 от дома на Демьяна Бедного, 57. Кстати – совсем недалеко от городского управления МВД России. Госномер: Н 850 НН 54.

Полиция обращается к жителям города и области. Увидев, какой-либо из похищенных автомобилей, позвоните на номер МВД: «102».

ИСТОЧНИК KP.RU