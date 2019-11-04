«Лексусы» в опасности: новосибирские угонщики объявили охоту на дорогие иномарки
Среди угоняемых в Новосибирске автомобилей стал часто фигурировать Lexus. Два таких автомобиля похищено в ноябре, до этого – 22 октября.
По данным МВД, самое «свежее» похищение было совершено с улицы Магистральной, 51 в ночь на 4 ноября. В руки преступников попал бордовый Lexus RX 270, госномер: В 327 УС 154.
До этого в ночь на 2 ноября преступники похитили черный Lexus RX 350 с питерским номером: А 433 ХТ 198. Машина находилась на Белинского, 6.
А 22 октября в 22.40 похититель угнал золотистый Lexus LX 570 от дома на Демьяна Бедного, 57. Кстати – совсем недалеко от городского управления МВД России. Госномер: Н 850 НН 54.
Полиция обращается к жителям города и области. Увидев, какой-либо из похищенных автомобилей, позвоните на номер МВД: «102».
ИСТОЧНИК KP.RU