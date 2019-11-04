2019-11-04T15:18:18+03:00
Дом. Семья

«Забрала у алкашей за 300 рублей»: собаку, помесь уиппета, пытаются пристроить волонтеры

Хозяин Найды умер, а саму ее отдали пропойцам
Екатерина КОМЯКОВА
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Найда ждет своего любящего хозяина. Фото: Кристина КосмынинаНайда ждет своего любящего хозяина. Фото: Кристина Космынина
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Найде около двух лет, но она уже успела столкнуться с людским равнодушием. Не так давно у нее умер хозяин, родственники человека забрали его квартиру, а собаку передали местным алкоголикам. Волонтер Кристина Космынина рассказала, как встретилась с собакой:

— Я ехала на машине и увидела, как собаку чуть не задавили. По тормозам дали сразу несколько автомобилей, пес метался по дороге из стороны в сторону. Пошла его ловить, мне на подмогу явились двое выпивших людей с ребенком, они и рассказали про умершего хозяина.

Кристина уже грузила собаку в машину, как вдруг подвыпивший мужчина прибежал снова, он начал перетягивать Найду не себя.

— Мне пришлось откупиться, дала ему триста рублей со словами «на бутылку же хватит», — рассказывает Кристина.

Найда, по мнению волонтера, имеет родство с редкой породой уиппет. Ей два года, проблем со здоровьем нет. Если кто-то готов приютить животное, может обратиться по телефону: 8-913-705-13-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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