«Верим, что Саша начнет ходить»: девочке с ДЦП нужен курс реабилитации

СЕГОДНЯ 14:36 2019-11-04T14:36:54+03:00

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Саша Гоглова из города Искитима Новосибирской области родилась раньше времени. Врачи поставили диагноз — детский церебральный паралич, двойная гемиплегическая форма, задержка мелко-моторного развития. Сейчас девочке 7 лет. Родители вкладывают много в здоровье и реабилитацию дочери. Проходят курсы в Новосибирске, а также ездят в Китай.

— Благодаря этому Саша умеет сидеть, ползать, кататься на велосипеде, рисовать, залазить и слазить с дивана, встает у опоры, ходит у опоры, ходит в ходунках. Мы верим, что Саша обязательно пойдет своими ножками! — говорят родители.

Мама Саши сейчас собирает средства на очередную реабилитацию в городе Хуэйчжоу, курс рассчитан на месяц, необходима сумма — 376 тысяч рублей.

В семье работает только папа, мама занимается здоровьем дочери. Если вы можете помочь семье, посмотрите все данные в группе «Саша Гоглова».

ИСТОЧНИК KP.RU