2019-11-04T15:22:50+03:00
Дом. Семья

Утащила курочку: лисенка, которого спасли волонтеры, ненавидят соседи

В клетку животному подкидывают таблетки, теперь зоозащитники ищут лисе новый дом
Екатерина КОМЯКОВА
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Лиса Алиса оказалась проказницей, теперь ее надо спасать. Фото: vk.com/cat_nskЛиса Алиса оказалась проказницей, теперь ее надо спасать. Фото: vk.com/cat_nsk
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Лиса Алиса была спасена волонтерами в прошлом году, ее сбила машина. Трехмесячную малышку выходили волонтеры из сообщества «Кошкино лукошко». Ее отдали на ПМЖ в частный сектор, но недавно там начались неприятности.

— Спасенный в прошлом году летом лисенок Алиса оказался в опасности. К сожалению, соседи хозяйки Алисы взялись кидать ей таблетки в вольер, чтобы отправить. Слава богу, среди моих знакомых нашелся человек готовый забрать Алису экстренно к себе, туда где ей будет безопасно, — сообщает руководитель сообщества волонтеров Алена Святова.

Как оказалось, агрессия соседей не беспочвенна. Кураторы лисы отпускали ее гулять без присмотра, и она успела на прогулке задавить соседских кур.

— Если бы лисы не бегали по соседям, не было бы проблем, — констатируют зоозащитники.

Однако проблему решать все равно нужно, Алису уже увезли в другое место, но необходима материальная помощь для передержки, помочь можно через сообщество «Кошкино лукошко».

ИСТОЧНИК KP.RU

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