2019-11-04T13:40:49+03:00
Общество

«Хозяин избивал ее и сломал лапу»: в приюте спасают покалеченную собаку

Теперь животному собирают деньги на операцию
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Фрося боится сейчас всего. Фото: РООПЖ «Кошкино лукошко»Фрося боится сейчас всего. Фото: РООПЖ «Кошкино лукошко»
Изменить размер текста:

В Региональную общественную организацию помощи животным города Новосибирска поступил новый подопечный - собака Фрося. Ее хозяин жестоко издевался над животным.

— Мужчина избивал Фросю, жестоко избивал. Сломал девочке лапу, избил, наказывал за то, что она ходила в туалет под себя, -рассказывают волонтеры.

Фрося жила на короткой метровой цепи, которая была пристегнута к входной двери. Воды и еды у животного не было, из-за чего у Фроси случилось истощение.

Теперь миска Фроси всегда полна еды и воды. Фото: РООПЖ «Кошкино лукошко»

Теперь миска Фроси всегда полна еды и воды. Фото: РООПЖ «Кошкино лукошко»

— Соседям удалось изъять собаку и транспортировать в клинику, Фрося испытывает боли. Не может ходить самостоятельно, раненная лапа постоянно кровоточит. Девочка с жадностью пьет воду, — описывают состояние Фроси волонтеры.

На операцию для собаки требуется 25 тысяч рублей. Если вы хотите помочь Фросе, то можно принести средства лично в клинику Ветлекарь (Красный проспект 169/1) и внести денежку на прямую. Фрося оформлена на Аникину Ирину Игоревну. Сделать благотворительное пожертвование на карту СБ: 5469 4400 3793 8546.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Верим, что Саша начнет ходить»: девочке с ДЦП нужен курс реабилитации
«А вам нельзя»: ребенка с ДЦП не хотели пускать в развлекательный центр Новосибирска
Утащила курочку: лисенка, которого спасли волонтеры, ненавидят соседи
«Как же ее жалко»: бабушка провалилась в яму с горячей водой и в Новосибирске
«Операция и больничный на две недели»: сибирячке покалечили ногу в салоне красоты
«Закроем дверь и опоздавших не пустим»: после трагедии в Нарьян-Маре новосибирские детсады ужесточают правила
«Чтоб вы подавились!»: мошенники съели суши известного новосибирского блогера
«Моя мама попала в аварию»: мошенники рассылают в Инстаграме лживые сообщения
«Тело лежит на дороге, рядом с машиной»: в Новосибирске произошло смертельное ДТП
«Такая вонь, словно в туалет зашел»: новосибирец пожаловался на неприятный запах в «Толмачево»
«Андрей Александрович, Доржо Дугаревич, Спартан Каренович»: новосибирские спасатели поучаствовали в интернациональном флешмобе
«Ломал зажатые двери и доставал людей, они чудом выжили»: в Новосибирске перевернулся автомобиль
«На ней и здоровых возить нельзя»: скорая не смогла доставить пенсионерку с подозрением на инсульт в больницу
«Стала бить, потом достала нож»: на сибирскую блогершу напала неадекватная собачница
Суд арестовал жителя Новосибирска, укравшего у женщины той-терьера
Ассоциируются с молодежью и местами лишения свободы: опрос показал, что новосибирцы недолюбливают татуировки
«Только когда упал – вызвали «скорую»», - новосибирец умер в поликлинике после физиолечения
«Редкий вид подмостовых сталактитов»: опасные сосульки замечены на Михайловской набережной