«Хозяин избивал ее и сломал лапу»: в приюте спасают покалеченную собаку

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-04T13:40:49+03:00

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В Региональную общественную организацию помощи животным города Новосибирска поступил новый подопечный - собака Фрося. Ее хозяин жестоко издевался над животным.

— Мужчина избивал Фросю, жестоко избивал. Сломал девочке лапу, избил, наказывал за то, что она ходила в туалет под себя, -рассказывают волонтеры.

Фрося жила на короткой метровой цепи, которая была пристегнута к входной двери. Воды и еды у животного не было, из-за чего у Фроси случилось истощение.

Теперь миска Фроси всегда полна еды и воды. Фото: РООПЖ «Кошкино лукошко»

— Соседям удалось изъять собаку и транспортировать в клинику, Фрося испытывает боли. Не может ходить самостоятельно, раненная лапа постоянно кровоточит. Девочка с жадностью пьет воду, — описывают состояние Фроси волонтеры.

На операцию для собаки требуется 25 тысяч рублей. Если вы хотите помочь Фросе, то можно принести средства лично в клинику Ветлекарь (Красный проспект 169/1) и внести денежку на прямую. Фрося оформлена на Аникину Ирину Игоревну. Сделать благотворительное пожертвование на карту СБ: 5469 4400 3793 8546.

ИСТОЧНИК KP.RU