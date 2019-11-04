«Закроем дверь и опоздавших не пустим»: после трагедии в Нарьян-Маре новосибирские детсады ужесточают правила

СЕГОДНЯ 11:31 2019-11-04T11:50:55+03:00

В родительском чате одного из детсадов разослали сообщение, что усилят меры безопасности.

В родительских чатах уже разослали информацию, что отдавать детей из детсада будут только их родителям

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Трагедия, произошедшая в Нарьян-Маре, потрясла всю страну. Напомним, в сончас пьяный отморозок зашел в группу детского садика и убил шестилетнего мальчика. И сейчас в детсадах по всей России усиливают меры безопасности, и Новосибирск — не исключение.

В родительском чате одного из детсадов уже разослали сообщение с предупреждением о том, что ребенка не будут отдавать никому, кроме родителей, другим родным — только по доверенности и копии паспорта.

Еще важный момент: опоздавших в детский сад пускать не буду. Говорят, что дверь закроют на ключ. Насколько действенны будут эти меры, пока неясно. Проверка корреспондентов КП-Новосибирск показала, что в городе есть садики, куда чужой человек может попасть абсолютно без каких-либо препятствий. Охрана на входе не проверяет посетителей.

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После трагедии в Нарьян-Маре родительские чаты не умолкают. Мамы переживают, что на территорию садика может проникнуть любой псих. Отчасти это оказалось правдой. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU