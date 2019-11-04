«Операция и больничный на две недели»: сибирячке покалечили ногу в салоне красоты

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-04T11:37:32+03:00

Во всем девушка винит мастера, который не следила за учениками

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Жительница Новосибирска решила сделать педикюр в одном из салонов города, а в итоге оказалась в больнице. О своих злоключениях девушка написала на «Флампе».

— Раньше нареканий не было, но не в этот раз. Сидишь пять часов, хотя раньше было три, а толку нет. Даже аппаратом не могут нормально сделать те же пятки: отличить сухую кожу от живой ученик в последний день практики оказалась не в состоянии. Три месяца училась непонятно чему, — возмущенно пишет девушка.

Мастер, которая обучала девочек, как уверяет сибирячка, совсем не следила за ученицами. Весь сеанс она сидела в телефоне, кричала и поторапливала девочек.

— Просила углы ногтей не обрезать на ногах, но сделали наоборот, так еще и закруглили, — рассказывает сибирячка. — Итог — вросший ноготь, сильный нарыв, прошедший под ноготь — и хирургическая операция по удалению ногтя и больничный на две недели.

Во всем девушка винит не ученика, а мастера, который халатно относится к своей работе. В комментариях жительнице Новосибирска недоумевают, как она могла доверить ноги ученику:

— Я вам искренне сочувствую.

— Вообще не советую моделью никуда ходить и искренне не понимаю, за что вы еще платите?

— Что за бред ходить куда-то моделью, бесплатно только в мышеловке, хоть жизнь вас чему-то научит!

ИСТОЧНИК KP.RU