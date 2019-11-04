«Моя мама попала в аварию»: мошенники рассылают в Инстаграме лживые сообщения

СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-04T09:47:34+03:00

Аферисты рассказывают жалостливую историю и просят до вечера одолжить 500 рублей — выглядит все очень убедительно

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О новом виде мошенничества сибиряки рассказывают в Фейсбуке. Схема мошенничества выглядит так: аккаунт в Инстаграме взламывают и публикуют душераздирающий пост:

— Друзья, помогите, пожалуйста! Вчера вечером моя мама попала в аварию. Ночью была проведена операция. Декомпрессионная трепанация черепа с удалением правой височной и лобной костей. Маму могут спасти, ей требуется пластина в череп. Ее цена 243 тысячи рублей и повторная операция по внедрению данной пластины. Друзья, я вас еще раз прошу помогите нам ее спасти, не хватает 38 тысяч рублей. Искренне прошу. Сейчас даже 500 рублей очень важны. У кого есть возможность одолжить до завтра какие-либо средства, пожалуйста, отпишитесь в личку. Максимум вечером смогу всем вернуть деньги, — говорится в сообщении.

Те, кого взломали, пытаются понять, как вернуть доступ к аккаунту, чтобы удалить пост:

— Жену взломали в Инстаграме. От ее имени написали слезный пост о сборе денег на больную маму. Комментарии к этому посту закрыты, в Инстаграм зайти не удается, попытки восстановить пароль тоже ничего не дают: перекидывает на другой аккаунт, которого у жены никогда не было. Сталкивались с таким? Как можно восстановить страницу?

Откликнулся ли кто-либо на просьбу аферистов — пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU