2019-11-04T07:39:33+03:00
Происшествия

«Тело лежит на дороге, рядом с машиной»: в Новосибирске произошло смертельное ДТП

Погиб водитель, пассажирка в больнице
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Октябрьском районе произошло смертельное ДТП. Фото: ГИБДДВ Октябрьском районе произошло смертельное ДТП. Фото: ГИБДД
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе 29-летний водитель ехал на Honda HR-V по улице Кирова в сторону улицы Выборной. При повороте на Выборную мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Травмы были настолько сильные, что водитель погиб на места, а его пассажирка доставлена в больницу с переломом ноги. Об этом сообщил КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков.

— В тот столб уже Volkswagen Touareg прилетал, — делятся подписчики паблика «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54».

— Проезжал мимо. Так понял, что тот с моста летел и в поворот на Выборную не вошел. Скорость явно не 60 была, — пишут другие.

— Проезжал 10 минут назад. Тело лежит на дороге рядом с машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Такая вонь, словно в туалет зашел»: новосибирец пожаловался на неприятный запах в «Толмачево»
«Андрей Александрович, Доржо Дугаревич, Спартан Каренович»: новосибирские спасатели поучаствовали в интернациональном флешмобе
«Ломал зажатые двери и доставал людей, они чудом выжили»: в Новосибирске перевернулся автомобиль
«На ней и здоровых возить нельзя»: скорая не смогла доставить пенсионерку с подозрением на инсульт в больницу
«Стала бить, потом достала нож»: на сибирскую блогершу напала неадекватная собачница
Суд арестовал жителя Новосибирска, укравшего у женщины той-терьера
Ассоциируются с молодежью и местами лишения свободы: опрос показал, что новосибирцы недолюбливают татуировки
«Только когда упал – вызвали «скорую»», - новосибирец умер в поликлинике после физиолечения
«Редкий вид подмостовых сталактитов»: опасные сосульки замечены на Михайловской набережной