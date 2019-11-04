«Тело лежит на дороге, рядом с машиной»: в Новосибирске произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 07:39 2019-11-04T07:39:33+03:00

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В Октябрьском районе 29-летний водитель ехал на Honda HR-V по улице Кирова в сторону улицы Выборной. При повороте на Выборную мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Травмы были настолько сильные, что водитель погиб на места, а его пассажирка доставлена в больницу с переломом ноги. Об этом сообщил КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков.

— В тот столб уже Volkswagen Touareg прилетал, — делятся подписчики паблика «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54».

— Проезжал мимо. Так понял, что тот с моста летел и в поворот на Выборную не вошел. Скорость явно не 60 была, — пишут другие.

— Проезжал 10 минут назад. Тело лежит на дороге рядом с машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU