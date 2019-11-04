«Такая вонь, словно в туалет зашел»: новосибирец пожаловался на неприятный запах в «Толмачево»
О неприятном запахе в районе аэропорта «Толмачево» сообщил в Фейсбуке новосибирец Павел Синкевич.
— В аэропорту, точнее вокруг него, такая вонь, словно в туалете, который никто давно не убирал, — написал сибиряк.
Павел Синкевич — научный сотрудник. Говорит, летает не часто, но о проблеме неприятного запаха вокруг «Толмачево» наслышан, а сегодня и сам ощутил.
Подписчики Павла предположили, что такой запах идет от свинофермы, которая находится неподалеку.
— Это амбре свинячье можно было бы включить в логотип Новосибирска. Это уже наша фишка, есть чем «гордиться», — пишут сибиряки.
— Так это периодически там бывает, когда ветер от свинарника идет, — объясняют другие.
В аэропорту «Толмачево» пока никак не комментируют отзыв Павла.
ИСТОЧНИК KP.RU