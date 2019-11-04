2019-11-04T07:35:15+03:00
Общество

«Такая вонь, словно в туалет зашел»: новосибирец пожаловался на неприятный запах в «Толмачево»

В районе новосибирского аэропорта ощущаются неприятные ароматы, сибиряки начали жаловаться на неудобства
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирцы жалуются на неприятные запахи в районе аэропорта. Фото: соцсетиНовосибирцы жалуются на неприятные запахи в районе аэропорта. Фото: соцсети
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О неприятном запахе в районе аэропорта «Толмачево» сообщил в Фейсбуке новосибирец Павел Синкевич.

— В аэропорту, точнее вокруг него, такая вонь, словно в туалете, который никто давно не убирал, — написал сибиряк.

Павел Синкевич — научный сотрудник. Говорит, летает не часто, но о проблеме неприятного запаха вокруг «Толмачево» наслышан, а сегодня и сам ощутил.

Подписчики Павла предположили, что такой запах идет от свинофермы, которая находится неподалеку.

— Это амбре свинячье можно было бы включить в логотип Новосибирска. Это уже наша фишка, есть чем «гордиться», — пишут сибиряки.

— Так это периодически там бывает, когда ветер от свинарника идет, — объясняют другие.

В аэропорту «Толмачево» пока никак не комментируют отзыв Павла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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