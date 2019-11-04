«Ломал зажатые двери и доставал людей, они чудом выжили»: в Новосибирске перевернулся автомобиль

СЕГОДНЯ 04:45 2019-11-04T04:45:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе на улице Дубравы водитель хэтчбека Mazda Axela не справился с управлением: машина несколько раз перевернулась, а потом улетела в овраг. Об этом сообщают очевидцы аварии в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

В ДТП пострадала девушка: у нее перелом обеих ног. Ее увезли на скорой помощи в больницу. Как сообщают очевидцы, в автомобиле находилось четыре человека, один из них после столкновения ушел, двое других остались дожидаться скорой помощи и полиции.

— Я был свидетелем этого ДТП. Машина ехала ко мне на встречу. С явным превышением скорости, из-за того что все в машине были пьяные, в том числе водитель, он не справился с управлением и врезался в бордюр. После этого машину занесло на встречную полосу и она, пролетев прямо передо мной, кувыркаясь, улетела в овраг, слава богу, водитель успел от меня отвернуть. На самом деле в машине было 3 человека. Я лично открывал зажатые двери и доставал оттуда людей. Водительская дверь была прижата к дереву. Глубина оврага, куда они улетели, составляет около 10 метров, — рассказал очевидец.

Еще одни очевидцы сообщают, что перевернувшийся автомобиль, чуть было не сбил пешехода.

— Муж шел по тротуару: машина его чудом не задела, — сообщает сибирячка.

На месте аварии работали полицейские и пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU