2019-11-04T03:08:49+03:00
Общество

«Стала бить, потом достала нож»: на сибирскую блогершу напала неадекватная собачница

Девушка чудом смогла самостоятельно отбиться и защитить своего пса
Ульяна ДЖАНКОВА
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Елизавета Фролова смогла отбиться от агрессивной женщины с ножом. Фото: соцсетиЕлизавета Фролова смогла отбиться от агрессивной женщины с ножом. Фото: соцсети
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Обычная прогулка с собакой для блогера из Новосибирска чуть было не закончилась трагедией. Елизавета Фролова около полугода назад вместе с мужем переехала жить в Москву. С собой молодая пара перевезла и овчарку по имени Феликс. Щенком его бросили, а сибирячка приютила. Историю о нападении во время прогулки Елизавета Фролова рассказала в сторис своего аккаунта в инстаграме.

— Это была обычная прогулка во дворе. Я отпустила Феликса с поводка. Мимо проходили женщина с мужчиной, с ними была собака. Животное кинулось на Феликса, тот испугался, гавкнула в ответ и начал убегать. Женщина, хозяйка собаки, начала кидаться на Феликса, она пыталась ударить его поводком. Я хотела ее успокоить, но она неожиданно на меня набросилась и стала бить, потом достала нож и побежала в сторону Феликса. Я ударила ее ногой по руке, нож у нее выпал, — поделилась с подписчиками Елизавета Фролова.

Потом на выручку девушке пришел спутник нападавшей: он оттащил агрессивную женщину от блогерши с собакой. Елизавета признается, что, несмотря на то, что она смогла защитить себя и своего питомца, до сих пор не пришла в себя.

На блогера из Новосибирска напали с ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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