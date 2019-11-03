2019-11-03T16:01:14+03:00
Общество

Ассоциируются с молодежью и местами лишения свободы: опрос показал, что новосибирцы недолюбливают татуировки

Сибирская столица оказалась местом, где рисунки на теле – не слишком популярны
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Исследование показало, что татуировки в Новосибирске не слишком популярны.Исследование показало, что татуировки в Новосибирске не слишком популярны.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Новосибирск относится к городам, где татуировки – не в почете. Во всяком случае, это следует из результатов опроса, проведенного агентством Zoom market.

«Скажите, как Вы относитесь к татуировкам? С чем у Вас ассоциируются татуировки? У Вас есть татуировки?» - исследователи задавали такие вопросы жителям 25 российских городов. Исходя из ответов, авторы опроса составили рейтинг. Новосибирск занял в нем лишь 21 место, уступив Уфе, Саратову, Казани и Махачкале.

В лидерах же оказались Челябинск, Москва и Санкт-Петербург.

Коммерческий директор агентства Андрей Штыров отметил, что у большинства жителей РФ татуировки ассоциируются с: современной молодежью (39%) – в частности с девушками, с местами лишения свободы (26%), со службой в армии (18%), различными музыкантами (11%), с барменами (4%) и 2% прочих вариантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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