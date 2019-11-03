«Только когда упал – вызвали «скорую»», - новосибирец умер в поликлинике после физиолечения

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-03T13:41:23+03:00

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Житель Новосибирска Евгений Шульгин умер в Железнодорожной поликлинике. Вдова связывает смерть с процедурой физиолечения, которую супруг прошел незадолго до этого.

Началось с того, что сотрудник Западно-Сибирского центра метрологии пришел к медикам с жалобами на боли в спине.

- Пришел, а они ему говорят – ты здоров. Это хондроз. Иди на физиолечение. Он сделал во вторник физиолечение. Выяснилось, что физио – нельзя было делать. У него оказался инфаркт», - цитирует Sibkray вдову Елену Карелину.

Следующий визит к врачам стал для 57-летнего Евгения уже последним, умер прямо в поликлинике – упал на пол.

- Они ему помощь даже не оказали. Только когда упал – вызвали «скорую», - говорит Карелина.

ИСТОЧНИК KP.RU